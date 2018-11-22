المنخفض يبدأ فجر الجمعة.. أمطار ورعد وبرَد

الخليج 365 | فريق التحرير

يُتوقع أن يصل المنخفض الجوي الرئيسي إلى البلاد مع ساعات فجر الجمعة، وفي الصباح الباكر، حاملاً معه أمطارًا رعدية وانخفاضًا كبيرًا في درجات الحرارة.

وقال الراصد الجوي ليث العلامي، إن الكتلة الهوائية الرئيسية ستبدأ فجرًا، مع تشكل السحب على ارتفاعات منخفضة، كما تتساقط الأمطار في مختلف المناطق، وتكون أكثرها غزارة في المناطق الساحلية.

وتسود أجواءٌ باردة خاصة في المناطق الجبلية، إذ تكون درجة الحرارة العظمى في القدس 14 درجة مئوية فقط، فيما ستكون شدة الأمطار بين الصباح وساعات الليل مصحوبة بعواصف رعدية وبرَد، في المناطق الساحلية أولاً، وفي بعض المناطق الداخلية بالضفة.

وحذَّر الراصد العلامي من حدوث سيول في المناطق المنخفضة، ومن تدني مستوى الرؤية الأفقية، ومن أن تؤدي الرياح القوية إلى الغبار والأتربة.

وتتواصل الأمطار يوم السبت حتى ساعات العصر، إذ يُتوقع تساقط زخات متفرقة تكون غزيرة لفترات قصيرة أحيانًا، ثم تصبح ضعيفة إجمالاً بعد ذلك، على أن تُصبح الأجواء مستقرة يوم الأحد وينحسر المنخفض.