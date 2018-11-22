كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سوريا الديمقراطية: أمريكا تشييد أبراج مراقبة على الحدود مع تركيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الرئيس المشترك لما يسمى "مجلس سوريا الديمقراطية" رياض درار، إن الولايات المتحدة تشييد أبراج مراقبة

عند الحدود مع تركيا، معتبرا أن "ما تقوم به واشنطن في الشمال السوري يأتي ضمن استراتيجية طويلة الأمد".

وأضاف درار - في تصريح لقناة العربية الإخبارية اليوم الخميس، إن الأماكن المقترحة لتشييد أبراج المراقبة

الأمريكية، هي المناطق القريبة من الحدود مع تركيا، وتشمل عامودا والدرباسية ورأس العين، ومناطق أخرى

على طول الحدود الشمالية لسوريا".

وتابع إنه لا يوجد شروط مسبقة لواشنطن حول تشييد هذه الأبراج، نتيجة وجود اتفاقيات مسبقة بينها وبين

"قوات سوريا الديمقراطية" لمحاربة تنظيم داعش الإرهابي.