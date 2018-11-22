كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محمد بن سلمان يبحث مع محمد بن زايد العلاقات الثنائية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وصل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى الإمارات، مساء الخميس، في بداية جولة عربية.

وعقد ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد و الأمير محمد بن سلمان جلسة محادثات تناولت سبل تعزيز العلاقات بين البلدين و عددا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وكان ولي العهد السعودي قد غادر الخميس، المملكة في جولة خارجية ستشمل عدداً من الدول العربية. واستهل جولته من الإمارات.

وكان ولي عهد أبو ظبي في استقبال ولي العهد السعودي لدى وصوله.

وأكد الشيخ محمد بن زايد أن آفاقا واسعة من التعاون والشراكة الوثيقة تجمع بين الإمارات والسعودية.

وأصدر الديوان الملكي، الخميس، بياناً جاء فيه ما يلي:

بناءً على توجيه خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وانطلاقاً من حرصه على تعزيز علاقات المملكة إقليمياً ودولياً، واستمراراً للتعاون والتواصل مع الدول الشقيقة في المجالات كافة، واستجابة للدعوات المقدمة من تلك الدول، فقد غادر الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الخميس 22 / 11 / 2018 لزيارة عدد من الدول العربية الشقيقة.

هذا واحتفلت الإمارات بزيارة الأمير محمد بن سلمان كما بدا في صور ضوئية لولي العهد السعودي وعلم المملكة.