كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اتفاق بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي على مستقبل العلاقة بعد الانفصال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن رئيس المجلس الأوروبي، دونالد توسك، اليوم الخميس، اتفاق مفاوضي بريطانيا والاتحاد الأوروبي، على نص مشترك يحدد أهداف الجانبين للعلاقات المستقبلية بعد خروج بريطانيا من الاتحاد، لكن مفاوضات اللحظة الأخيرة حول عدد من القضايا لا تزال جارية.

وتنتظر الوثيقة الآن الموافقة السياسية من الحكومة البريطانية والدول المتبقية في الاتحاد، والتي ستعقد قمة خاصة في بروكسل يوم الأحد القادم.

وقالت رئيسة الوزراء البريطانبة تيريزا ماي التي كانت تتحدث خارج مقر الحكومة في داونينغ ستريت في لندن، إنه "الاتفاق السليم للمملكة المتحدة" وتحقيق نتيجة استفتاء 2016.

ويمضي الإعلان السياسي المشترك جنباً إلى جنب مع اتفاقية الانسحاب، التي تتضمن تفاصيل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في 29 مارس 2019.

لكن المتحدث باسم المفوضية الأوروبية، مارغريتس شيناس قال للصحافيين في بروكسل إن "العمل لا يزال مستمراً لحل العديد من القضايا".

ومن العقبات الأخيرة، مسألة جبل طارق التابع لبريطانيا، على الطرف الجنوبي من إسبانيا التي تطالب أيضاً بالسيادة عليها. وتضغط إسبانيا لتغيير صياغة اتفاق الانسحاب، مع توضيح دورها في أي مفاوضات مقبلة حول جبل طارق، ومع ذلك، لا تريد الدول الأعضاء الأخرى إعادة فتح المستند المكون من 585 صفحة.