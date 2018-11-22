تفاصيل نظام قطارات “الأطلس” .. مواعيد جديدة وأسعار متفاوتة ومقاعد محجوزة نحو فاس ومراكش -فيديو

كشف المكتب الوطني للسكك الحديدية اليوم الخميس عن إحداث تغييرات مهمة في نظام رحلاته المتوجهة انطلاقا من مدينتي الرباط والدار البيضاء تجاه كل من فاس ومراكش، وتتعلق هذه التغييرات بطرق الحجز وكذا أسعار التذاكر التي لن تبقى ثابثة.

وجاء ذلك خلال ندوة صحفية نظمت اليوم الخميس بمراكش وأعلن فيها عن منتوج قطارات “الأطلس” المخصصة للوجهات المذكورة، والتي يتمكن من اختصار الزمن وتنويع الأسعار.

وأوضحت نصيرة البشاري، رئيسة قسم التسويق بالمكتب خلال الندوة أن كل تذكرة في قطارات الأطلس ستتحدد اعتمادا على 3 أسس أولها موعد السفر هل هو في في فترة الذروة أو خارجها، والثاني يتعلق بوقت شراء التذكرة الذي كلما كان مسبقا إلا وكان السعر أقل، والثالث يتعلق بالمرونة التي يختارها.

كما كشفت مسؤولة المكتب أن كل تذكرة ستحمل رقم المقعد الذي سيصبح محجوزة لصاحبها، ليتساوى بذلك المسافرون في الدرجتين الأولى والثانية.

وحسب النظام الجديد فسيمكن للمسافر الاختيار بين ثلاثة أسعار لكل رحلة سواء اختار الدرجة الأولى أو الثانية ، حيث ستتدرج أسعار التذاكر بين مدينتي الدار البيضاء مراكش من87 إلى 110 دراهم، ثم 130 درهم وقت الذروة بالنسبة للدرجة الثانية، ومن 120 و 180 درهم بالنسبة للدرجة الأولى.

أما الخط بين البيضاء وفاس فستتراوح أسعاره بين 92 درهم خارج أوقات الذروة، و138 درهم في وقت الذروة بالنسبة للدرجة الثانية، ومن 132 إلى 150 ثم 198 درهم للدرجة الأولى حسب الطلب.

أما السفر بين مدينتي الرباط ومراكش فستتراوح أسعار تذاكره بين 111 درهم و166 درهم للدرجة الأولى، وبين158 و237 درهم للدرجة الأولى.

وأكدت المسؤولة ذاتها أن هذه الخطوة ستمكن من تنويع أسعار التذاكر لتتناسب مع متطلبات كل مسافر.

من جهته كشف ربيع لخليع أن اعتماد برنامج قطارات “الأطلس” يهدف إلى اعتماد نفس منظور السفر وطريقة الحجز المطبقة في قطارات البراق، مؤكدا أن تطبيق المرونة في الأسعار سيمكن من خفض أسعار بعض الرحلات.