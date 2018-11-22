أول تصريح لفنان الشارع مهدي أشطاوي بعد خروجه من السجن

في أول تصريح له بعد مغادرته السجن، قال مهدي أشطاوي، فنان الشارع الذي تم اعتقاله الأسبوع الماضي، رفقة صديقه بدر معتز، إنه كان يعيشن حالة استثنائية، ولا يعرف ماذا كان يقع خارج أسوار السجن.
وأوضح أشطاوي في حديث مع “اليوم24″، اليوم الخميس، إنه لم يقرر بعد في مساره الفني، وأنه يحتاج لفترة من أجل رؤية ماذا وقع على مواقع التواصل الاجتماعي خلال فترة اعتقالهما.
وأضاف المتحدث ذاته، أنه إن كانت هناك إمكانية الرجوع للغناء في الشارع سيعود، متمنيا أن يتم إعادة هيكلته، لممارسة الفن الذي يحبه بالطريقة الصحيحة.
وكانت محكمة عين السبع، قد قضت، مساء اليوم الخميس، بالسجن شهر موقوف التنفيذ للفنانين.
واعتقل الشابان يوم الثلاثاء 13 نونبر الجاري، وتمت ومتابعتهما بتهمة “إلحاق الأذى بالسلطات أثناء ممارستهم لمهامهم”.
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