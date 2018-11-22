بي إم دبليو” تقتحم عالم سيارات الأجرة.. وتنافس “أوبر” في الصين

تعتزم شركة “بي إم دبليو” العملاقة للسيارات توسيع أعمالها، في الوقت الذي تستعد فيه لإطلاق خدمات سيارات الأجرة فيالصين.

وسيجعل إطلاق الخدمة، المقرر في شهر دجنبر، شركة تصنيع السيارات الألمانية أول شركة عالمية لصناعة السيارات تحصل على مثل هذه الرخصة في هذه السوق المتنامية.

وحصلت شركة BMW Mobility Service Ltd، وهي شركة تابعة مملوكة بالكامل لمجموعة “بي إم دبليو”، على ترخيص للعمل في مدينة تشنغدو، عاصمة مقاطعة سيشوان جنوب غرب الصين.

وسيمكن الترخيص الجديد الشركة من توفير خدمات سيارات الأجرة المحجوزة عبر الإنترنت في المدينة، لكن الشركة لم تكشف تفاصيل عن حجم أسطول السيارات المرتقب.

وفي وقت سابق من هذا العام، قالت مجموعة BMW إنها ستزيد حصتها في مشروعها المشترك مع الشريك الصيني “بريليانس تشاينا أوتوموتيف هولدنجز ليمتد” من 50٪ إلى 75٪.

وتبلغ قيمة سوق سيارات الأجرة في الصين 23 مليار دولار، أي أكثر من جميع أسواق خدمات سيارات الأجرة الأخرى مجتمعة، مع سيطرة شركة “ديدي تشوكسينغ” الصينية بنسبة 90% من جميع الحجوزات.

لكن الشركة تعرضت لانتقادات في السابق؛ لأنها حثت السكان في الصين على حذف تطبيق “أوبر” لصالحها، على الرغم من أن “ديدي تشوكسينغ” هي حاليًا أكبر تطبيق لسيارات الأجرة في العالم وتقدر قيمته بنحو 56 مليار دولار.

كما عانت شركة “ديدي” من أزمة علاقات عامة وأزمة تنظيمية في وقت سابق من هذا العام، بعد مقتل اثنين من ركابها أثناء استخدام خدماتها.

وقالت شركة “دايملر” الألمانية، في أكتوبرالماضي، إنها بصدد إقامة مشروع لسيارات الأجرة في الصين مع “جيلي جروب”، في إشارة إلى أن الشركة الصينية تحقق تقدمًا في مساعيها لتوثيق العلاقات مع صانع سيارات “مرسيدس-بنز”