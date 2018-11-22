محمد بن سلمان يصل الإمارات في مستهل جولة تشمل دولًا عربية

وصل ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، اليوم الخميس، إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، في مستهل جولة تشمل عددا من الدول العربية.

وفي وقت سابق اليوم أعلن الديوان الملكي السعودي، أن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان غادر البلاد في جولة خارجية تشمل عدة دول العربية، بناء على توجيه من الملك سلمان.

ونشر الحساب الرسمي، لولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، الشيخ محمد بن زايد، صورا لاستقبال ولي العهد السعودي في أبوظبي.

وأرفق الحساب الصور بتغريدة جاء فيها “ببالغ سعادتنا نرحب بضيف الإمارات العزيز أخي الأمير محمد بن سلمان.. نعتز بعلاقاتنا التاريخية المتجذرة.. آفاق واسعة من التعاون والشراكة الوثيقة والمثمرة تنتظر بلدينا”.

وأضاف الحساب “ستظل الإمارات على الدوام وطنا محبا وسندا و عونا لأشقائنا في المملكة العربية السعودية”.