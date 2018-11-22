في خطوة مفاجئة.. نشطاء يطلقون حملة ” خليها تقاقي” ضد ارتفاع أسعار الدواجن

في خطوة مفاجئة، أطلق نشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي، حملة ضد ” الدجاج الرومي”، احتجاجا على ارتفاع أسعاره في الأسواق المغربية، حيث تجاوز سعره سقف 20 درهما للكيلوغرام الواحد.

المبادرة، التي بدأت تجد تفاعلا كبيرا في صفوف المواطنين، حملت هاشتاغ ” خليها تقاقي”، في خطوة لإثارة انتباه الجهات المسؤولة، ودفعها للتدخل من أجل مراجعة أسعار الدواجن، التي خلفت استياء في الأوساط الشعبية، في وقت تعدت أسعار اللحوم الحمراء عتبة 70 درهما للكيلوغرام.

وفي خطوة لا تخلو من سخرية، تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، في سياق مقاطعة الدجاج الحي، إمكانيات للاستغناء عن اللحوم البيضاء، من بينها الاكتفاء باستهلاك البيض، ما دام أنها ” تقاقي وتزيد فالبيض”، بينما اقترح آخرون ” الرجوع إلى أسواق البادية للبحث عن البلدي”.

جدير بالذكر أن الفيدرالية المهنية لقطاع الدواجن أشارت، خلال حملة الإضراب، الذي شنه أرباب شاحنات نقل البضائع، إلى إن إضراب مهنيي النقل تسبب في عواقب وخيمة في قطاع الدواجن، حيث ارتفعت نسبة نفوق الدواجن، ما أدى إلى ارتفاع أسعارها في الأسواق المغربية.