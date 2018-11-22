رُبع وفيّات الاتّحاد الأوروبي في 2015 بسبب السرطان

القدس - بواسطة محمد عز العرب - توفي نحو 1.3 مليون شخص في الاتحاد الأوروبي عام 2015، نتيجة مضاعفات أمراض السرطان المختلفة، بحسسب ما جاء في تقرير رسمي أصدره مكتب الإحصاءات الأوروبية "يوروستات".

وبيّن مكتب الإحصاءات الأوروبية، خطورة المرض وتبعاته، مُشيرا إلى أن ذلك العدد يشكل نحو ربع وفيات عام 2015 في الاتحاد الأوروبي.

وترتفع النسبة (نسبة الوفيات المتأثرة بالمرض) إلى نحو 30 % في دول مثل هولندا وسلوفينا، بحسب التقرير.

وبلغت أدنى نسبة وفاة بسبب السرطان 20% تقريبا، وكانت في كل من بلغاريا ورومانيا.

وبلغ المعدل الإجمالي لوفيات الذكور بسبب المرض 28.7 %، مقابل 22.1 % للإناث، وفقا للتقرير.

ويُعد السرطان من أكثر الأمراض الفتاكة شيوعا، ويتخذ أشكالا متعددة تصيب أعضاء مختلفة من الجسم.

يُذكرُ أن دراسة أميركية حديثة، أفادت بأن تناول المكملات الغذائية وعلى رأسها فيتامين "د" وزيت السمك الغنيّ بـ"أوميغا 3"، يمكن أن يقلل مخاطر الوفاة بمرض السرطان.