الأردن: إخلاء سبيل المُتّهمين بـفاجعة البحر الميت بكفالة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أمرت محكمة صلح عمان الأردنية، اليوم الخميس، إخلاء سبيل جميع موقوفي قضية البحر الميت، التي وقعت الشهر الماضي، وقًتل بسببها عدد من الأشخاص.

وأمرت المحكمة بالإفراج عن المتّهمين، بكفالة عدلية قيمتها 2000 دينار (2800 دولار) لكل من الموقوفين الثمانية.

القاضي محمد الطراونة إخلاء سبيل الموقوفين، إلا أنه اشترط منع سفرهم.

وخلال جلسة علنية عقدتها المحكمة الأسبوع الماضي، نفى المُتهمون التهم المسندة لهم من قبل النيابة العامة.

وأكد المتهمون أنهم غير مذنبين. ووجهت النيابة إليهم سابقا تهم التسبب بالوفاة الناتجة عن الإهمال، ومخالفة القوانين والأنظمة والتعليمات.

بعض الأطفال الذين لاقوا مصارعهم في البحر الميت (الشبكة)

وتسببت فاجعة البحر الميت، التي وقعت نهاية تشرين الأول الماضي، بسبب سيول؛ بمصرع 21 شخصًا وإصابة 35 آخرين.