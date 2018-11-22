شكرا لقرائتكم خبر عن واشنطن: إيران لم تفصح عن كل أسلحتها الكيماوية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

أكد مندوب الولايات المتحدة لدى منظمة حظر الأسلحة الكيمياوية، الخميس، أن إيران لم تكشف عن كل قدراتها من الأسلحة الكيمياوية للمنظمة الدولية في لاهاي في انتهاك لميثاق دولي لمنع انتشار تلك الأسلحة.

وأوضح المندوب كينيث وارد خلال اجتماع للمنظمة إن إيران لم تخطر المنظمة بوجود منشأة لتعبئة القنابل الجوية.

إلى ذلك، أشار إلى أن “الولايات المتحدة لديها مخاوف منذ فترة طويلة من أن يكون لدى إيران برنامج للأسلحة الكيمياوية لم تفصح عنه للمنظمة”.

وأكد كينيث وارد أن “الولايات المتحدة قلقة كذلك من أن تكون إيران تطور كيماويات تعمل على الجهاز العصبي المركزي لأغراض هجومية”. وتابع قائلاً: “إن إيران لم تعلن عن نقل أسلحة كيمياوية إلى ليبيا في ثمانينات القرن الماضي حتى بعد أن أعلنت ليبيا عن ذلك للمنظمة في 2011.

كما أشار وارد إلى اكتشاف مقذوفات مدفعية وقذائف مورتر وقنابل جوية ممتلئة بالكيماويات منتجة في إيران، كدليل على أن طهران لم تكشف بالكامل عن قدراتها.