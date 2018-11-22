انت الان تتابع كارتيرون: الحكم كان غريبًا ولن أتحدث عن الإقالة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:أحمد سعيد ٢٢ نوفمبر ٢٠١٨ - ١٠:٠٠ م

حمل باتريس كارتيرون، المدير الفني للأهلي، حكم مباراة فريقه أمام الوصل الإماراتي، نتيجة التعادل وخروجه من بطولة كأس زايد. وقال كارتيرون، في المؤتمر الصحفي: "قدمنا أداءً جيدا في بداية المباراة، وكان لنا الأفضلية، والقائم حرمنا من هدف مبكر من تسديدة مروان محسن". وأضاف "أضعنا فرصًا أمام فريق يسقط كثيرًا على أرض الملعب، ويرتكب العديد من الأخطاء أمام مرأى ومسمع من الجميع، لكن الحكم لم يتدخل". وتابع "نجحنا في افتتاح أهداف المباراة لصالحنا، ومن خلال أحد الركلات الحرة الوهمية دفعنا ثمنًا غاليًا، ونجح فريق الوصل في إدراك التعادل".

وأوضح "بعد إحراز الهدف، تحول أداء حكم المباراة ضدنا، لقد عانينا من التحكيم في الفترات الأخيرة، وكنت أرفض الحديث عنه لكن هناك وقت لا بد الوقوف فيه وأتحدث عن أخطاء التحكيم، والجميع يعلم أن لنا ركلة جزاء واضحة في مباراة اليوم ومباراة الذهاب في برج العرب". وحول إمكانية رحيله عن الأهلي أتم حديثه "ليس لدي