انت الان تتابع الزمالك يهزم الداخلية ويحافظ على صدارة الدوري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:أحمد سعيد ٢٢ نوفمبر ٢٠١٨ - ٠٩:٥١ م

خطف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك فوزًا مثيرًا من نظيره نادي الداخلية، بهدفين مُقابل هدف في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الخميس، على ستاد بتروسبورت في إطار الجولة الـ15 من مسابقة الدوري الممتاز، سجل أهداف المباراة أحمد سعيد أوكا في الدقيقة الثالثة، بينما نجح في التسجيل للأبيض محمود كهربا في الدقيقة 10 والدقيقة 89. تقدم الداخلية بعد مرور 3 دقائق فقط عن طريق أحمد أوكا، ما تسبب في صدمة إلى لاعبي نادي الزمالك بعد تلقيهم هدف مبكر أثناء أحداث اللقاء، ولكن سرعان ما تدارك الزمالك الموقف سريعًا وضغط بكل قوته الهجومية على دفاعات فريق الداخلية

وفي الدقيقة 10 تمكن كهربا من إحراز هدف التعادل للزمالك بعد تمريرة رائعة من يوسف إبراهيم أوباما داخل منطقة جزاء الداخلية أودعها داخل شباك ليعدل النتيجة لصالح فريقه. في الشوط الثاني تصدى مدافعو الداخلية لهجمات الزمالك، وتعاطف القائم أيضا، وأنقذ هدفا آخر، لكن سرعان ما تماسك لاعبو الفريق الأبيض بعد التغييرات