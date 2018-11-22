انت الان تتابع لماذا رشقت جماهير الزمالك مدرب الداخلية بالزجاجات؟ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:علي الزيني ٢٢ نوفمبر ٢٠١٨ - ٠٩:٤٦ م

شهدت اللحظات الأخيرة من لقاء الزمالك والداخلية، التي أقيمت على ملعب ستاد بتروسبورت، أحداث شغب تعرض على إثرها المدير الفنى للفريق العسكري علاء عبد العال للإصابة، بعد قيامه بالتلويح بقميص فريقه "الأحمر" لجماهير الزمالك بعد ثوانٍ من إحراز محمود كهربا للهدف الثاني في شباك الداخلية. جماهير الزمالك التي كانت تتواجد في المقصورة الرئيسية على ملعب بتروسبورت قامت برشق دكة الداخلية بزجاجات المياه والتى أصابت إحداها علاء عبد العال فى رأسه، وهو ما نتج عنه سقوطه أرضًا، فيما قام أعضاء الجهاز الفني والبدلاء بتبادل التراشق بالزجاجات مع الجماهير.

وبعد سقوط المدير الفني علاء عبد العال على الأرض، بادر لاعبو الداخلية بالرد على الجماهير، وتبادل الطرفان قذف الزجاجات في منظر مؤسف للغاية، لم نعتد عليه في الملاعب المصرية. في الوقت نفسه كان هناك موعد مع الشغب داخل الملعب بعدما اختلط الحابل بالنابل بين لاعبي الفريقين، واكتفي محمد حنفي حكم اللقاء بإشهار