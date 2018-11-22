لماذا رشقت جماهير الزمالك مدرب الداخلية بالزجاجات؟

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القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:علي الزيني ٢٢ نوفمبر ٢٠١٨ - ٠٩:٤٦ م
شهدت اللحظات الأخيرة من لقاء الزمالك والداخلية، التي أقيمت على ملعب ستاد بتروسبورت، أحداث شغب تعرض على إثرها المدير الفنى للفريق العسكري علاء عبد العال للإصابة، بعد قيامه بالتلويح بقميص فريقه "الأحمر" لجماهير الزمالك بعد ثوانٍ من إحراز محمود كهربا للهدف الثاني في شباك الداخلية. جماهير الزمالك التي كانت تتواجد في المقصورة الرئيسية على ملعب بتروسبورت قامت برشق دكة الداخلية بزجاجات المياه والتى أصابت إحداها علاء عبد العال فى رأسه، وهو ما نتج عنه سقوطه أرضًا، فيما قام أعضاء الجهاز الفني والبدلاء بتبادل التراشق بالزجاجات مع الجماهير.
وبعد سقوط المدير الفني علاء عبد العال على الأرض، بادر لاعبو الداخلية بالرد على الجماهير، وتبادل الطرفان قذف الزجاجات في منظر مؤسف للغاية، لم نعتد عليه في الملاعب المصرية. في الوقت نفسه كان هناك موعد مع الشغب داخل الملعب بعدما اختلط الحابل بالنابل بين لاعبي الفريقين، واكتفي محمد حنفي حكم اللقاء بإشهار
وبعد سقوط المدير الفني علاء عبد العال على الأرض، بادر لاعبو الداخلية بالرد على الجماهير، وتبادل الطرفان قذف الزجاجات في منظر مؤسف للغاية، لم نعتد عليه في الملاعب المصرية.
في الوقت نفسه كان هناك موعد مع الشغب داخل الملعب بعدما اختلط الحابل بالنابل بين لاعبي الفريقين، واكتفي محمد حنفي حكم اللقاء بإشهار البطاقة الصفراء للثنائى حازم إمام ويوسف أوباما من الزمالك.
وخطف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك فوزًا مثيرا من نظيره نادي الداخلية، بهدفين مُقابل هدف في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الخميس، على ستاد بتروسبورت في إطار الجولة الـ15 من مسابقة الدوري المصري الممتاز، سجل أهداف المباراة أحمد سعيد أوكا في الدقيقة الثالثة، بينما نجح في التسجيل للأبيض محمود عبد المنعم كهربا في الدقيقة 10 والدقيقة 89.
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