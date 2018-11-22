انت الان تتابع «موته قصاد الناس».. المؤبد لعاطل قتل جاره بـ«سيف» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:إسلام عبد الخالق ٢٢ نوفمبر ٢٠١٨ - ٠٧:٤٧ م

قضت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، اليوم الخميس، بمعاقبة عاطل، بالسجن المؤبد، على خلفية اتهامه بقتل جاره بسلاح أبيض عبارة عن «سيف»، وذلك بعدما استعان بآخرين ليُكبله ويشل حركته أمام أعين المارة، قبل أن يُنهي حياته بضربات متلاحقة من سلاحه وماسورة حديدية كانت بحوزته، إثر مشاجرة بينهما بقرية «الزنكلون» التابعة لدائرة مركز الزقازيق. صدر الحكم برئاسة المستشار إبراهيم عبدالحي محمد، وعضوية المستشارين وليد أنور إبراهيم وعزت سمير عزت، وسكرتارية محمد فاروق وسامي سمير.

تعود تفاصيل القضية رقم 970 جنايات الزقازيق لسنة 2013، والمقيدة برقم 322 كلي جنوب الزقازيق لسنة 2013، لعام 2012، عندما تلقى مدير أمن الشرقية، إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ من مستشفى «الزقازيق» العام، بوصول «محمد. ر. ع. ا» جثة هامدة، إثر إصابته بجروح قطعية برأسه