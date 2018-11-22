بعد ضياع إفريقيا..الأهلي يواصل السقوط ويودع كأس زايد

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القاهرة - بواسطة رامي فوزي - الأهلي يودع البطولة العربية بالتعادل مع الوصل الإماراتي ويواصل السقوط الكروي، بالخروج من البطولة الثانية في أقل من أسبوعين بعد خسارة اللقب الإفريقي

ودّع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي البطولة العربية بعد التعادل مع نظيره الوصل الإماراتي، بهدف لكل منهما في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الخميس، في ذهاب دور الـ16 من كأس زايد لأندية الأبطال، بعدما استفاد فريق الوصل من تطبيق لائحة الهدف الاعتباري، حيث انتهت مواجهة الذهاب في برج العرب بالتعادل الإيجابي بين الفريقين 2-2. أحرز هدفي اللقاء وليد سليمان في الدقيقة 58 من عمر المباراة وأوه باناسونيك في الدقيقة 82، بهذه النتيجة خرج الأهلي من البطولة العربية، وهي البطولة الثانية التي يخرج منها الأهلي بعد خسارة اللقب الإفريقي أمام الترجي.

المباراة بدأت بضغط عال من جانب لاعبي النادي الأهلي من أجل إطفاء شعلة حماس لاعبي الوصل الإماراتي، وبالفعل نجح مروان محسن في تهديد مرمى يوسف الزعابي، بعدما قاد أحمد حمودي هجمة منظمة للفريق الأحمر، ومرر الكرة إلى مروان محسن سددها الأخير ارتدت من القائم في الدقيقة الثانية من عمر المباراة. وحاول فريق الوصل

المباراة بدأت بضغط عال من جانب لاعبي النادي الأهلي من أجل إطفاء شعلة حماس لاعبي الوصل الإماراتي، وبالفعل نجح مروان محسن في تهديد مرمى يوسف الزعابي، بعدما قاد أحمد حمودي هجمة منظمة للفريق الأحمر، ومرر الكرة إلى مروان محسن سددها الأخير ارتدت من القائم في الدقيقة الثانية من عمر المباراة. وحاول فريق الوصل تدارك الأمور، ونقل الكرة بين أقدام لاعبيه، إلا أنهم لم يتمكنوا من تهديد مرمى محمد الشناوي، حارس مرمى الأهلي، حيث جاء التهديد الأول للوصل في الدقيقة 27 من عمر المباراة، حيث أرسل فينيسيوس دي ليما كرة عرضية من ضربة ركنية خطفها المدافع الكوري أوه باناسونيك برأسية قوية مرت أعلى عارضة مرمى الحارس محمد الشناوي. المباراة شهدت في آخر ربع ساعة التحامات قوية من جانب الفريقين، آخرها كان التحام وليد سليمان مع أحد لاعبي الوصل، ما ترتب عليه إشهار الحكم المغربي البطاقة الصفراء للاعب الأهلي، ثم تلقى بعدها كريم نيدفيد البطاقة صفراء بسبب التحامه مع فينيسيوس دي ليما لاعب الوصل، لينتهي الشوط الأول دون أهداف. مع بداية الشوط الثاني أجرى باتريس كارتيرون، المدير الفني للأهلي، تغييرًا بخروج محمد شريف، وأدخل وليد أزارو، بداية الأهلي في الشوط الثاني، ولم تكن البداية مختلفة كثيرًا عما جاء في الشوط الأول، إذ واصل الأحمر ضغطه على دفاعات الوصل حتى تمكن وليد سليمان من خطف ضربة حرة مباشرة على حدود منطقة الجزاء، وبالفعل نجح سليمان في قص شريط أهداف المباراة في الدقيقة 58، بعدما سدد الضربة مباشرة على يسار يوسف الزعابي الذي فشل في إبعادها. في الدقيقة 73 أهدر وليد أزارو فرصة تعزيز النتيجة، بعدما أرسل حسام عاشور تمريرة رائعة للمهاجم المغربي، وأصبح منفردًا تمامًا بالمرمى، وسددها في قدم يوسف الزعابي حارس مرمى الوصل الإماراتي. وعلى عكس سير المباراة نجح المدافع الكوري أوه باناسونيك في تسجيل هدف تعديل النتيجة من خطأ فادح لحارس مرمى الأهلي محمد الشناوي، الذي فشل في إمساك الكرة لتسقط من يده، ويرسلها دي ليما عرضية للمدافع الكوري، الذي وضعها برأسه داخل الشباك بالدقيقة 82. الأهلي حاول في الدقائق الاخيرة تسجل الهدف الثاني الذي يؤهله للدور ربع النهائي، لكن محاولات الفريق الأحمر لم تكلل بالنجاح لتنتهي المباراة بالتعادل الإيجابي 1-1 يودع الأهلي البطولة الثانية في أقل من أسبوعين في واحدة من أسوأ الفترات التي يعيشها النادي الأهلي على الصعيد الكروي. وشهدت المباراة رفع جماهير الأهلي لافتات تهاجم لاعبي الفريق ومجلس الإدارة بسبب النتائج السيئة، التي يحققها فريق الكرة، والقرارات الإدارية المتضاربة التي يتخذها مجلس الإدارة ويتراجع عنها، أو يجمدها، مثلما حدث في قرار تعيين هيثم عرابي في لجنة التعاقدات بالنادي، ثم تجميد القرار، لحين عودة الخطيب من ألمانيا، مع تكليف سيد عبد الحفيظ بمتابعة قطاع الكرة لمدة أسبوع، ورفع تقرير للإدارة عن هيكلة قطاع الكرة بالنادي. بخلاف أن القرارات الإدارية جاءت بعد خسارة الأهلي بطولة دوري أبطال إفريقيا عقب سقوط الفريق الأحمر أمام الترجي الرياضي التونسي وخسارته بثلاثية نظيفة، في لقاء الإياب بعدما كان فائزًا في لقاء الذهاب بثلاثة أهداف مقابل هدف.

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