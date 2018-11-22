القبض على 6 أشخاص انتحلوا صفة أطباء بالإسكندرية

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القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:يونس محمد ٢٢ نوفمبر ٢٠١٨ - ٠٧:٠٢ م
المتهمين
نجحت الأجهزة الأمنية بالإسكندرية بالاشتراك مع قطاع الأمن العام، اليوم الخميس، من ضبط 6 أشخاص لقيامهم بانتحال صفة أطباء مُتخصصين فى علاج الإدمان وإدارة مركزين لعلاج الإدمان بالإسكندرية "بدون ترخيص". أكدت معلومات وتحريات أجهزة البحث الجنائى بالإسكندرية، قيام بعض العناصر الإجرامية من اصحاب المعلومات الجنائية، بالنصب والإحتيال على المواطنين، والاستيلاء منهم على مبالغ، مُنتحلين صفة أطباء متخصصين فى الطب النفسى وعلاج الإدمان، وإنشاء مراكز لعلاج الإدمان بمناطق متطرفة وإدارتها "دون ترخيص".
وبتشكيل فريق بحث جنائي أسفرت جهوده عن قيام "زينب.م.ر" 35 سنة، سبق اتهامها فى 3 قضايا متنوعة، "هبة.إ.أ"34سنة، محكوم عليها غيابيا فى قضية "تبديد"، بعقوبة الحبس سنتين وسبق اتهامها فى 3 قضايا متنوعة، "على.إ.أ"40 سنة، عامل وسبق اتهامه فى قضية "سلاح دون ترخيص"، "محمد.أ.ر" 38سنة، عاطل وسبق إتهامه فى قضية "مخدرات"،
وبتشكيل فريق بحث جنائي أسفرت جهوده عن قيام "زينب.م.ر" 35 سنة، سبق اتهامها فى 3 قضايا متنوعة، "هبة.إ.أ"34سنة، محكوم عليها غيابيا فى قضية "تبديد"، بعقوبة الحبس سنتين وسبق اتهامها فى 3 قضايا متنوعة، "على.إ.أ"40 سنة، عامل وسبق اتهامه فى قضية "سلاح دون ترخيص"، "محمد.أ.ر" 38سنة، عاطل وسبق إتهامه فى قضية "مخدرات"، و"خالد.س.أ" 32سنة، سبق اتهامه فى قضية "مخدرات"، "طلعت.ف.م" 32 سنة، عامل "محمد.أ.د" 31سنة، باستئجار 2 فيلا بمنطقة كينج مريوط بدائرة قسم شرطة ثان العامرية وتجهيزهما بالعيادات الخارجية للكشف وقاعات دراسية، وأخرى للطعام وأماكن للإعاشة، باعتبارهما مركزين لعلاج الإدمان مقابل حصولهم على مبالغ شهرية تبلغ 15 ألف جنيه من كل فرد يرغب فى العلاج من الإدمان.
وبتقنيين الإجراءات أمكن ضبطهم وإحالتهم للنيابة العامة للتحقيق.
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