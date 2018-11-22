انت الان تتابع القبض على 6 أشخاص انتحلوا صفة أطباء بالإسكندرية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:يونس محمد ٢٢ نوفمبر ٢٠١٨ - ٠٧:٠٢ م

المتهمين

نجحت الأجهزة الأمنية بالإسكندرية بالاشتراك مع قطاع الأمن العام، اليوم الخميس، من ضبط 6 أشخاص لقيامهم بانتحال صفة أطباء مُتخصصين فى علاج الإدمان وإدارة مركزين لعلاج الإدمان بالإسكندرية "بدون ترخيص". أكدت معلومات وتحريات أجهزة البحث الجنائى بالإسكندرية، قيام بعض العناصر الإجرامية من اصحاب المعلومات الجنائية، بالنصب والإحتيال على المواطنين، والاستيلاء منهم على مبالغ، مُنتحلين صفة أطباء متخصصين فى الطب النفسى وعلاج الإدمان، وإنشاء مراكز لعلاج الإدمان بمناطق متطرفة وإدارتها "دون ترخيص".

وبتشكيل فريق بحث جنائي أسفرت جهوده عن قيام "زينب.م.ر" 35 سنة، سبق اتهامها فى 3 قضايا متنوعة، "هبة.إ.أ"34سنة، محكوم عليها غيابيا فى قضية "تبديد"، بعقوبة الحبس سنتين وسبق اتهامها فى 3 قضايا متنوعة، "على.إ.أ"40 سنة، عامل وسبق اتهامه فى قضية "سلاح دون ترخيص"، "محمد.أ.ر" 38سنة، عاطل وسبق إتهامه فى قضية "مخدرات"،