الان تتابع عروض الجمعة البيضاء 2018 سوق كوم | خصومات سوق كوم الجمعة البيضاء تصل لـ 90%‏ والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل موعد الجمعة البيضاء سوق كوم 2018

تبدأ غدا فعاليات الـ”Black Friday” أو ما يعرف في العالم العربي بـ”الجمعة البيضاء”، وهو يوم تتنافس فيه الماركات العالمية والمتاجر الإلكترونية الكبيرة على تقديم عروض وخصومات تصل إلى 90% على مختلف المنتجات، منها الهواتف الذكية والملابس والأزياء ومستحضرات التجميل وجميع الأجهزة الكهربائية.

والحدث سنوي ينتظره الملايين بمختلف الدول، بدأ في الولايات المتحدة الأمريكية عام 1869، وينظم حاليًا بعدد كبير من الدول الأوروبية والشرق الأوسط.

خصومات الجمعة البيضاء سوق كوم 2018

يقدم موقع “سوق كوم” الإلكتروني في جميع فروعة بالدول العربية العديد من العروض المغرية خلال الجمعة البيضاء وخصومات تصل إلى 70%، شملت أدوات تجميل وأجهزة كهربائية وإكسسوارات رجالي وملابس منزلية بأسعار أقل من 90 ريال، إضافة إلى لابتوب وأجهزة لوحية ذات الماركات العالمية والتي يقدم الموقع تخفيضات عليها تبدأ من 10-30%.

ويعرض الموقع خلال الجمعة البيضاء العديد من قطع الأثاث المنزلي الراقية ذات الخصومات الخيالية التي تبدأ من 20-70%.

وبدأت تخفيضات الجمعة البيضاء على موقع سوق كوم، من 20 نوفمبر وتستمر إلى 24 الجاري.

وتسوق الشركة الإلكترونية لـ400ألف منتج عبر موقعها وفروعها في العديد من الدول العربية.

تخفيضات سوق كوم الجمعة البيضاء 2018

ويوفر سوق كوم جميع مستلزمات المنزل العصري من ملابس رجال وحريمي وأطفالي وأجهزة إلكترونية وجوالات إضافة إلى الإكسسوارات والساعات اليدوية والعطور والأحذية والحقائب.

كوبونات خصم سوق كوم الجمعة البيضاء 2018

يقدم سوق.كوم العديد من كوبونات خصم، ولتفعيل الكوبون يجب عليك أولاً أن تقوم بإنشاء حساب جديد على موقع سوق لتقوم بالحصول على خصم 10% على أي منتج من منتجات الموقع بحد أدنى للشراء 500ريال سعودي.

عروض سوق كوم الجمعة البيضاء 2018

يمنحك سوق كوم فرصة الدفع من خلال الباي بال أو الفيزا أو حتى يمكنك الاستفادة من ميزة الدفع عند الاستلام، كما يوفر الموقع خدمة توصل السلع مجانا خلال عروض الجمعة البيضاء 2018.