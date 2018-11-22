بالصور.. أول جلسة مباحثات بين وليي عهد أبوظبي والسعودية في الإمارات

نشرت وكالة أنباء الإمارات صورأص من أول جلسة محادثات بين ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان وولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد. وقالت الوكالة إن بن سلمان وبن زايد عقدا "جلسة محادثات تناولت سبل تعزيز العلاقات الأخوية و عدداً من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك". وكان بن سلمان وصل بزيارة تاريخية الليلة إلى أبوظبي وسط ترحيب واحتفاء كبير في الأوساط الإماراتية. وقال الشيخ محمد بن زايد في تغريدة ترحيبية: ببالغ سعادتنا نرحب بضيف الإمارات العزيز أخي الأمير محمد بن سلمان..نعتز بعلاقاتنا التاريخية المتجذرة ..آفاق واسعة من التعاون والشراكة الوثيقة والمثمرة تنتظر بلدينا... ستظل الإمارات على الدوام وطنا محبا وسندا و عونا لأشقائنا في المملكة العربية السعودية.

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