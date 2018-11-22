تويتر الإمارات يشتعل بتغريدات الترحيب بولي العهد السعودي

اشعلت زيارة ولي العهد السعودي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود المرتقبة لدولة الإمارات، مساء اليوم الخميس، تفاعلاً واسعاً من قبل الإماراتيين على مواقع التواصل الاجتماعي الين عبروا عن سعادتهم وترحيبهم بضيف الدولة.

وأطلق رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر العديد من الهاشتاقات الترحيبية بزيارة ولي العهد السعودي إلى الدولة، عبر من خلالها النشطاء الإماراتيين والعرب عن فخرهم وترحيبهم الكبير بهذه الزيارة التي تعكس مدى عمق العلاقات بين الإمارات والسعودية المتجذرة في التاريخ، وفقاً لـ"24"، الإماراتي.

محمد بن سلمان منور الإمارات

وتصدر هاشتاق "محمد بن سلمان منور الإمارات" قائمة ترند الإمارات، منذ اللحظات الأولى لإطلاقه، محققاً أكثر من 35 مليون مشاهدة حول العالم حتى الآن، وعبر عدد كبير من المغردين عن فرحتهم وأثنوا على علاقة التآخي والترابط التي تجمع البلدين الشقيقين.

وقالت الإماراتية أم فارس: "يا مرحبا مليار، يا حي من نور الدار، غلاك من غلا أبيك وجدك، والله يحفظك للعرب وللأمة الإسلامية".

وكتب الإماراتي خالد "نورت دارك وبلادك وبشوفتك بينا، ولحضورك، معزة كبيرة في قلب كل إماراتي، ومهما كتبنا، فرحتنا بوصولك ما تعبر عنها الكلمات فقدرك كبير في قلوبنا".

وأعرب عبدالمجيد فهد عن فخره واعزازه بعلاقات الأخوة التي تربط الإمارات والسعودية حكومة وشعباً، وقال في تغريدة، إن "علاقات المملكة والإمارات علاقة أخوية متينة دامت ولا زالت كذلك ومن خلال زيارة ولي العهد الدوبلوماسية السعودية تواصل مسيرتها في تعزيز سبل الاخاء التي ترسّخ علاقة البلدين بما يصلح للدولتين الشقيقتين".

مصير واحد

ومن جانبه، أكد المواطن السعودي سليمان المطيري، من خلال هاشتاق "محمد بن سلمان منور الإمارات": " نحن والإمارات دولة واحدة وشعب ومصير واحد وليس غريب على الإماراتيين هذا الترحيب والحفاوة، أدام الله بينا وبينكم هذه المودة".

وقالت الفتاة السعودية نور عبر هاشتاق "الإمارات السعودية وطن واحد، أن علاقة الدولتين ستظل وستستمر إلى الأبد، نحبكم يا عيال زايد".

وأضاف مؤيد عبدالله عبر هاشتاق "السعوديه الامارات، أن الدولة تعيش مع المملكة جميع تفاصيل المرحلة.. يواجهون العدو باليمن ويتعاونون بالبناء والتنمية"، ومن جهته أشار أحمد عبر حسابه على تويتر، إلى أن "الإمارات كانت ولا زالت عضيد السعودية في جهودها للدفاع عن مصالح الأمة العربية، وعلاقة الدولتين أكبر من أي مصلحة.. في الحرب بجانب بعض وفي السلام بجانب بعض".

يذكر أن ولي العهد السعودي غادر بلاده اليوم، في جولة خارجية لزيارة عدد من الدول العربية الشقيقة وستكون محطته الأولى الإمارات.