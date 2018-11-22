شكرا لقرائتكم خبر عن استعدادات لاستقبال جثمان الصيدلي ضحية حادث السعودية ووصوله مساء غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد مصدر مسئول بمطار القاهرة الدولي أن السلطات المعنية تلقت توجيهات بتسهيل وتشهيل إجراءات وصول وخروج جثمان الصيدلي الدكتور أحمد طه والذى لقي مصرعه إثر تعرضه لطعنات اثناء تواجده بمحل عمله بإحدى الصيدليات بالمملكة العربية السعودية.

وأفاد المصدر أنه من المقرر وصول جثمان الشهيد الساعة السادسة مساء الغد وتم تشكيل فرق متخصصة من كافة الإدارات العاملة بالمطار لاستقبال الجثمان وتسهيل وتشهيل إجراءات الإفراج عنه، بالإضافة إلى تقديم كافة الخدمات وتأمين المستقبلين للجثمان من أقارب وأصدقاء وزملاء الشهيد.

وفي السياق ذاته، أكد عدد من أصدقاء الشهيد أن جثمانه سيخرج من مطار القاهرة حيث تصلى عليه صلاة الجنازة من مسجد أبو المكارم الزغل أسفل كوبري الفردوس بطريق صلاح سالم ثم يواراي الثري بمقابر الغفير على أن يتم يوم الأحد المقبل إقامة العزاء بمسجد عمر مكرم بعد صلاة المغرب مباشرة.

وكان السفير ياسر محمود هاشم، مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين في الخارج، قد أكد في بيان له بأن القنصلية العامة لجمهورية مصر العربية في جدة، تتابع عن كثب التحقيقات التي تجريها النيابة العامة بالمملكة العربية السعودية، والخاصة بمقتل المواطن المصري أحمد طه حسن المنخلي.