40 دقيقة للامتحان.. قلق بين أولياء أمور "أولى ثانوي" ....والوزارة: عام تجريبي

كتبت: ياسمين محمد

حالة من القلق انتابت طلاب الصف الأول الثانوي وأولياء أمورهم، بعدما نشرت وزارة التربية والتعليم، الأمثلة الاسترشادية لنظام التقييم الجديد للصف الأول الثانوي في مختلف المواد الدراسية؛ بهدف تعريف الطلاب بطبيعة الأسئلة وزمن الامتحان، وتهيئتهم للامتحانين المقرر عقدهما ورقيًا في نهاية ديسمبر المقبل، ومنتصف يناير 2019.

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وأكدت الوزارة، أن جميع الاختبارات تشمل نوعين من الأسئلة: موضوعية "اختيار من متعدد" ومقالية "ذات إجابة مفتوحة"، تقيس مهارات الفهم والتطبيق والمهارات العليا...