غرفة التحكم: وفاة أحد جرحى الحادث المروري على الطريق البحرية نهر الموت

أفادت ​غرفة التحكم المروري​ في ​قوى الأمن الداخلي​ عن وفاة أحد حرجى الحادث المروري على ​الطريق البحرية​ ​نهر الموت​ متأثراً باصابته. وكان مراسل "النشرة" قد أفاد عن سقوط 3 جرحى في حادث سير على الطريق البحرية في المتن، لافتاً إلى أن الجرحى هم تلامذة ضباط في الجيش اللبناني كانوا على متن سيارة واحدة.

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