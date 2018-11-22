بوغدانوف يشارك بحفل استقبال بسفارة لبنان في موسكو لمناسبة الاستقلال

أقام سفير لبنان لدى روسيا الاتحادية ​شوقي بو نصار​ حفل استقبال في دار السفارة، بمناسبة الذكرى 75 للاستقلال.

وحضر المناسبة، عدد من المسؤولين الروس، على رأسهم نائب وزير الخارجية ومبعوث الرئيس ​فلاديمير بوتين​ إلى الشرق الأوسط وأفريقيا ​ميخائيل بوغدانوف​، أعضاء من مجلس الدوما، ممثل الكنيسة الروسية المطران نيقولاي بالاشوف، نائب مسؤول العلاقات الخارجية في الكنيسة الروسية الأرثوذوكسية المتروبوليت هيلاريون فولوكولامسك، ممثل رئيس مجلس المفتين في روسيا الشيخ راوي عين الدين مفتي موسكو إيلدار علاء الدينوف، رئيس مجلس الأعمال الروسي- اللبناني ألكسندر غوغوليف مع وفد من رجال الاعمال الروس، عدد كبير من السفراء العرب والأجانب، على رأسهم السفير الأميركي في موسكو ​جون هانتسمان​، بالإضافة إلى ممثلي وسائل الإعلام العربية والروسية، وحشد كبير من أبناء الجالية اللبنانية، يتقدمهم ممثل بطريركية أنطاكيا وسائر المشرق للروم الأرثوذوكس في روسيا ​المطران نيفن صيقلي​ والملحق العسكري اللبناني في موسكو العميد الركن خضر حمود.

واستمتع الحضور بالأكل اللبناني، والحلويات اللبنانية التقليدية المتنوعة، بالإضافة إلى أنواع النبيذ اللبناني.