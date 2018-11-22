النشرة: انقطاع الكهرباء وتوقف خدمة الانترنت في النبطية جراء العاصفة

أفاد مراسل "​النشرة​" في ​النبطية​ بأن "​العاصفة الثلجية​ الخفيفة التي ضربت النبطية ومنطقتها أدت الى انقطاع ​التيار الكهربائي​ وتعطل الأدوات الكهربائية في عدد من المنازل وتوقف خدمة الإنترنت".

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