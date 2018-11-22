أفاد مراسل "​النشرة​" في ​حاصبيا​ بأن "دورية من ​شعبة المعلومات​ مكتب ​مرجعيون​ حاصبيا أوقفت السوري ع.م.أ في قرية فردة قضاء مرجعيون على خلفية دخوله الأراضي اللبنانية خلسة، وقد تم تسليمه الى مخفر ​قوى الأمن​ في ​الخيام​ للتحقيق وإجراء المقتضى القانوني".

شكرا لقرائتكم خبر عن النشرة: توقيف سوري لدخوله الأراضي اللبنانية خلسة في حاصبيا على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة النشرة (لبنان) وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي النشرة (لبنان) ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .