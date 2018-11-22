القناة العاشرة الإسرائيلية: ترامب أجل كشف بنود صفقة القرن بطلب من نتانياهو

أفادت القناة العاشرة الإسرائيلية أن "الرئيس الأميركي دونالد ترامب سيكشف عن محتوى ما يسمى بـ"صفقة القرن" في شباط من العام المقبل".
وأشارت القناة الى أن "ترامب قد استجاب لضغوط رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو وأجل الإعلان عن تفاصيل خطته للسلام في الشرق الأوسط "صفقة القرن" لحين الانتهاء من الأزمة السياسية الداخلية في إسرائيل، على خلفية استقالة وزير الدفاع أفيغدور ليبرمان الأسبوع الماضي".
وأفادت القناة بأن "نتانياهو يفضل حاليا تأجيل الإعلان عن "صفقة القرن"، حتى لا يتم تقديم تنازلات للفلسطينيين، تضعفه أمام شركائه في الائتلاف الحكومي، خصوصا، حزب "البيت اليهودي"، بزعامة نفتالي بينت".
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