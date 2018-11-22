القناة العاشرة الإسرائيلية: ترامب أجل كشف بنود صفقة القرن بطلب من نتانياهو

أفادت القناة العاشرة ال​إسرائيل​ية أن "الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ سيكشف عن محتوى ما يسمى بـ"صفقة القرن" في شباط من العام المقبل".

وأشارت القناة الى أن "ترامب قد استجاب لضغوط رئيس الوزراء الإسرائيلي ​بنيامين نتانياهو​ وأجل الإعلان عن تفاصيل خطته للسلام في ​الشرق الأوسط​ "صفقة القرن" لحين الانتهاء من الأزمة السياسية الداخلية في إسرائيل، على خلفية استقالة وزير الدفاع ​أفيغدور ليبرمان​ الأسبوع الماضي".

وأفادت القناة بأن "نتانياهو يفضل حاليا تأجيل الإعلان عن "صفقة القرن"، حتى لا يتم تقديم تنازلات للفلسطينيين، تضعفه أمام شركائه في الائتلاف الحكومي، خصوصا، حزب "البيت اليهودي"، بزعامة ​نفتالي بينت​".