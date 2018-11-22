محمد بن زايد: نعتز بعلاقاتنا التاريخية المتجذرة مع السعودية

أعلن ولي عهد ​أبوظبي​ الشيخ محمد بن زايد، خلال استقباله ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في العاصمة ​الإمارات​ية أبوظبي، ان "الإمارات ستظل على الدوام وطنا محبا وسندا وعونا لأشقائنا في المملكة العربية ​السعودية​"، مؤكدا ان "آفاقا واسعة من التعاون والشراكة الوثيقة والمثمرة تنتظر الإمارات والسعودية"، وأبدى بن زايد اعتزازه "بعلاقات ​الامارات​ التاريخية المتجذرة مع السعودية".

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