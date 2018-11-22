توقيف 23 شخصا في بلجيكا في إطار احتجاجات "السترات الصفراء"

وذكرت نيابة شارلوروا في بلجيكا أن 23 شخصا أوقفوا على ذمة التحقيق إثر أعمال عنف وقعت قرب مستودع للمحروقات في إطار احتجاجات "السترات الصفراء"، في مدينة فيلوي الواقعة بين بروكسل ومونس، فيما أعلن مصدر أمني توقيف أكثر من 40 شخصا، وقد وصف رئيس وزراء بلجيكا أعمال العنف هذه بـ "غير المقبولة".
وكانت انطلقت الاحتجاجات الجمعة الفائت في فرنسا، على زيادة الرسوم على المحروقات، ووصلت الى بلجيكا.
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