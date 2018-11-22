توقيف 23 شخصا في بلجيكا في إطار احتجاجات "السترات الصفراء"

وذكرت نيابة شارلوروا في ​بلجيكا​ أن 23 شخصا أوقفوا على ذمة التحقيق إثر أعمال عنف وقعت قرب مستودع للمحروقات في إطار ​احتجاجات​ "السترات الصفراء"، في مدينة فيلوي الواقعة بين ​بروكسل​ ومونس، فيما أعلن مصدر أمني توقيف أكثر من 40 شخصا، وقد وصف رئيس وزراء بلجيكا أعمال ​العنف​ هذه بـ "غير المقبولة".

وكانت انطلقت الاحتجاجات الجمعة الفائت في ​فرنسا​، على زيادة الرسوم على ​المحروقات​، ووصلت الى بلجيكا.