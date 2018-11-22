النشرة: الدفاع المدني يعمل على إنقاذ عالقين بسياراتهم جراء طوافان المياه بالزهراني

أفاد مراسل "​النشرة​" في ​النبطية​ بأن "فرق ​الدفاع المدني​ - مركز ​الصرفند​ تعمل حالياً على إنقاذ العالقين في سياراتهم بسبب طوافان ​المياه​ في منطقة الزهراني".

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