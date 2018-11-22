الطقس غدا غائم مع انخفاض بدرجات الحرارة وتساقط أمطار تكون غزيرة أحيانا

أفادت دائرة التقديرات في ​مصلحة الأرصاد الجوية​ أن ​الطقس​ المتوقع في لبنان يوم الجمعة غائم مع انخفاض بدرجات الحرارة وتساقط أمطار تكون غزيرة أحيانًا ومترافقة بعواصف رعدية ورياح ناشطة، كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 1700م ومافوق ويتكون الضباب على المرتفعات، محذرة من الانجرافات بسبب حدوث سيول خاصة في المناطق الداخلية و الجنوبية.

أما السبت، فغائم مع إنخفاض بسيط بدرجات الحرارة وبقاء تكون الضباب على المرتفعات، وتتساقط أمطار متفرقة تكون غزيرة احيانا وتكون مترافقة ببرق ورعد خلال الفترة الصباحية، كما تتساقط الثلوج على ارتفاع ١٦٠٠متر ومافوق، ويتحول الطقس بعد الظهر الى غائم جزئياً وتخف حدة الأمطار.

أما الأحد، فغائم جزئيًا دون تعديل يُذكر بدرجات الحرارة مع استمرار تكون الضباب على المرتفعات وتساقط أمطار خفيفة متفرقة أحياناً، وتتساقط بعض الثلوج الخفيفة والمتفرقة صباحاً على ارتفاع ١٦٠٠متر ومافوق، في حين يتحسن الطقس تدريجياً اعتباراً من بعد الظهر.