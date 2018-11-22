مفيد شهاب لطلاب جامعة 6 أكتوبر: "الحياة بالعلم مش بالفهلوة"- صور

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (مصراوي):

دعا الدكتور مفيد شهاب، أستاذ القانون الدولي، شباب جامعة 6 أكتوبر إلى عدم اتباع سياسة "الفهلوة والشطارة" في العمل أو خلال التعامل مع المجتمع المحيط بهم، على أن يتبعوا العلم والتعمق والمثابرة، وأن تكون لهم أهداف محددة في حياتهم.

وأضاف شهاب، خلال مشاركته في محاضرة بكلية الاقتصاد والإدارة بجامعة 6 أكتوبر، الخميس، بحضور العميد محمد سمير، المتحدث العسكري السابق: "المجتمع لن ينهض إلا بالعمل الدؤوب واحترام الوطن ومؤسساته، وفي مقدمتها القوات المسلحة التي تضحي وتبذل الدماء من أجل أن نعيش ونتحرك ونتمتع بحياتنا".

وسرد "شهاب" ما عاناه في حياته من أجل الوصول لهدفه، وأن يصبح أستاذًا للقانون الدولي ووزيرًا وضمن الفريق القانوني في قضية استرداد طابا، قائلاً: "كنت أول دفعتي في حقوق الإسكندرية، وكنت أود أن أكون أستاذًا للقانون الدولي ورفضت العمل في مجلس الدولة وقدمت في مسابقة للتعيين بكلية الحقوق وتم قبولي، لأن هدفي كان محددًا وهو الحصور على الدكتوراة في القانون الدولي".

وتابع: "فور استلامي لعملي توجهت إلى رئيس قسم القانون الدولي بحقوق القاهرة للتعرف عليه، في أول يوم تطأ قدماي أرض القاهرة، فقال لي: إحنا لا كنا عايزينك ولا حاجة، ومش محتاجينك، وردد أيضا هذا الكلام عميد الكلية عندما قدمت نفسي عليه، إلا أنني أقسمت بيني وبين نفسي أن أكون الأفضل في حقوق القاهرة وكنت ذلك"، مضيفًا: "رئيس القسم وقتها كان الدكتور حامد سلطان، قال لي قبل موته إن الله لم يهبه أبنا لكنه يعتبرني ابنه الذي لم ينجبه".

واختتم شهاب، بدعوة لشباب الجامعات قائلا: "عليكم أن تعرفوا أهدافكم وتحددوا الطريق إليها، وأن تكون إنسان متكامل، تعرف عن الموسيقى والرياضة، وأن تكون مثقفًا في عدة مجالات وعلى رأسها القانون".