المتحدث العسكري السابق للشباب: "ما تبعوش عقولكم لحد"- صور

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (مصراوي):

ألقى العميد محمد سمير، المتحدث العسكري السابق، محاضرة لشباب جامعة 6 أكتوبر بعنوان "كن النسخة الأفضل لنفسك" بحضور الدكتورمفيد شهاب، وزير شئون مجلس النواب الأسبق، واللاعب أحمد حسن، وعدد من الشخصيات العامة ورئيس الجامعة، والشخصيات الفنية والرياضية.

ودعا سمير، الشباب ألا يبيعوا عقولهم لأحد، وأن يكون التفكير والقيم والإيمان بالقيم والأخلاق المجتمعية هي الحاكم لهم، مهما كان منصبه أو مكانته، وأن يكون التفكير والتدبر والقيم والأخلاقيات المجتمعية هي الحاكمة لكل ما يرونه في حياتهم.

ووجه رسالة إلى الشباب، قائلًا: "لا تحرموا أنفسكم من أن تكونوا أنفسكم فقط، وأن تكون النسخة الأفضل لنفسك، (الإنسان العشوائي هو شخص دون الثقة في نفسه، وليس لديه أهداف أو طريق يسير فيه، وهناك إنسان يعرف هدفه دون أن يعرف الطرق المؤدية إليه، وعلينا معرفة الهدف والطرق إليه والتحلي بالعزيمة والإصرار في الوصول وتخليق الدوافع لذلك".

وأضاف: "بداية العظماء في كل العالم دائمًا كانت صعبة، وكانوا أصحاب ظروف أليمة وتحديات كبيرة، لكنهم استطاعوا بالإصرار والتحدي وتراكم الخبرات الوصول إلى أهدافهم، وأن يكونوا قدوة لغيرهم"، ضاربًا المثل بالرئيس الأمريكي نفسه الذي تحدى العام في خطابات كثيرة بالوصول إلى الفضاء، وفشلوا في 26 تجربة ثم نجحوا في المرة الـ27 بالإصرار والعزيمة، وأن يكونوا قدوة للمجتمع الأمريكي وللعالم أجمع.

ودعا "سمير"، إلى ضرورة احترام النشيد الوطني لأنه يعبر عن قيم الولاء والانتماء لحاضر ومستقبل الوطن.