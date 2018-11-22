"الواد الصغير مش ابنك !!".. "مدحت" قتل "ولاء" بعد عشرة الزواج وألقاها في القمامة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - صابر المحلاوي:

"ضحكت عليّ والخيانة تمنها الموت".. قالها المتهم "مدحت ش." صاحب ورشة تصليح ثلاجات، وهو يغالب دموعه أمام قاضي المعارضات، خلال تجديد حبسه 15 يومًا على ذمة التحقيقات، بتهمة قتل زوجته لاكتشافه علاقتها بشخص آخر وخيانتها له.

6 سنوات قضاها "مدحت ش." -صاحب ورشة تصليح ثلاجات- مع زوجته "ولاء ع."، 24 سنة، أنجبا خلالها 4 أطفال قبل أن تنتهي تلك الحياة الزوجية منذ 3 أشهر بقتل الزوج للزوجة لاكتشافه علاقتها بشخص آخر وخيانتها له.

قبل 3 أشهر عثرت الأجهزة الأمنية على جثة سيدة داخل حقيبة سفر بمنطقة زراعية أول أيام عيد الأضحى المبارك في شهر أغسطس الماضي.

طوال الأشهر الماضية قام فريق البحث بفحص بلاغات التغيب على مستوى الجمهورية، وتعميم صورة القتيلة على كافة أقسام الشرطة حتى تم التوصل إلى أسرتها بمنطقة إمبابة؛ حيث حُرر زوجها بلاغًا بتغيبها في وقت متزامن للعثور على جثتها.

قال الزوج أمام النيابة إن الزوجة خرجت من المنزل، ولم تعد ما اضطره لتحرير محضر بتغيبها، موضحًا أنه لم يعلم إلى أين خرجت، وبتضيق الخناق على المتهم اعترف بارتكاب الجريمة بعدما اكتشف خيانتها.

منذ 6 سنوات تزوج المتهم من المجني عليها "ولاء ع."، 24 سنة، وأنجبا 4 أطفال ويقيمان بمنطقة إمبابة، وأنه في الأونة الأخيرة اكتشف علاقتها بشخص آخر وتربطها به علاقة آثمة.

وعن يوم ارتكاب الجريمة؛ قال المتهم إنه سمع زوجته يوم وقفة عيد الأضحى تتحدث إلى أحد الأشخاص، على إثرها وقعت مشادة كلامية بينهما تطورت إلى مشاجرة، حتى ترك الزوج المنزل وعندما عاد صباح أول أيام العيد تفقد في هاتفها واكتشف وجود صور ومقاطع فيديو بينها وبين الشخص التي تتحدث معه.

"الواد الصغير على فكرة مش ابنك".. قالتها المجني عليها لزوجها بعدما تعدى عليها بالضرب، مكملة: "ده ابن عشيقي واحنا بنحب بعض"، ما جعل الزوج يستشيط غضبًا، وانهال عليها بالضرب ووضع يديه على رقبتها حتى جحظت عيناها وفارقت الحياة.

تابع المتهم في اعترافاته، إنه جلس بجوار الجثة يفكر عن كيفية التخلص منها حتى فكر في إلقائها بمنطقة نائية، مشيًا إلى أنه أحضر حقيبة سفر كبيرة الحجم وأخفاها بداخلها، وانتظر حلول الليل، وحملها في توك توك وألقها بمنطقة زراعية نائية ببشتيل وسط القمامة.

وفي محاولة لإبعاد الشبهة عنه قدم المتهم بلاغًا في قسم أوسيم بغيابها عن البيت وبدأ في مساعد أهلها للبحث عنها حتى ألقى القبض عليه للتوصل إلى الجاني فاعترف.