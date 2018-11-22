ولي العهد السعودي يصل الإمارات في أولى محطات جولته الخارجية

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - مصراوي

استقبل ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد آل نهيان، الخميس، ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في أول رحلة خارجية للأخير منذ مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في مطلع أكتوبر الماضي.

وذكرت وكالة أنباء الإمارات أنه تم استقبال الأمير السعودي بمراسم استقبال رسمية وأطلقت المدفعية 21 طلقة تحية للضيف الكبير.

وقال "بن زايد" خلال استقباله ولي العهد السعودي: "نعتز بعلاقتنا التاريخية المتجذرة مع المملكة العربية السعودية".

وأضاف: "ستظل الإمارات على الدوام وطنا محبا وسندا وعونا لأشقائنا في المملكة العربية السعودية".

وتعتبر جولة ولي العهد هي الأولى خارجيًا منذ مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي داخل قنصلية بلاده في اسطنبول التركية، وبعد جولة رافق فيها "بن سلمان" الملك السعودي في عدد من مدن المملكة.

وكان جميل الذيابي رئيس تحرير صحيفة عكاظ السعودية، أشار إلى أن الجولة تشمل الإمارات والبحرين ومصر قبل سفره إلى الأرجنتين للمشاركة في قمة العشرين نهائة الشهر الجاري.