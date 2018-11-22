برلماني: توقف المشروعات في سمالوط سببه تأخر إجراءات التخصيص

محمد اسماعيل - القاهرة - المنيا - محمد المواجدي:

قال الدكتور سمير رشاد أبوطالب عضو مجلس النواب عن دائرة مركز سمالوط شمال محافظة المنيا، إن هناك العديد من المشروعات متوقفة داخل مركز سمالوط؛ بسبب تأخر إجراءات التخصيص في وزارة التنمية المحلية ومجلس الوزراء.

وأوضح "النائب"، خلال جلسة علنية لمجلس النواب، اليوم الخميس، أن تأخر إجراءات التخصيص في وزارة التنمية ومجلس الوزراء، تسببت في توقف السجل المدني بقرى ( البيهو – قلوصنا – اسأل)، وعدم تخصيص قطعة أرض (100 فدان) الخاصة بإنشاء مدرسة للثانوية الزراعية لمركز سمالوط، وعدم تخصيص قطعة أرض خاصة بمحطة مياه قرية بني خالد، رغم أنه تم إرسال الأوراق منذ حوالي 3 سنوات وتم الموافقة من وزارة الاسكان علي اقامة المحطة)، بالإضافة إلى عدم تخصيص قطعة ارض لإنشاء مدرسة فنية لمجلس قروي قلوصنا والقري المجاورة له

**عدم تخصيص محطات رفع الصرف الصحي رغم معاينة بعضها وارسال الاوراق الخاصة بها الي الوزراة لاستكمال مشروع الصرف الصحي.

وذكر أبوطالب، أن من ضمن المشروعات المتوقفة أيضا، عدم تخصيص الأرض الخاصة بمكتب بريد قرية بني غني، وكذلك عدم تخصيص الارض الخاصة بمدرسة عزبة ابراهيم باشا بقرية منقطين،و الأرض الخاصة بالوحدة الصحية لعزبة البصير – مجلس قروي شوشة.

وطالب عضو النواب، وزير التنمية المحلية بتعيين مسئول داخل كل محافظة؛ لإنهاء إجراءات التخصيص علي ان لا يزيد اجراء التخصيص عن (3 شهور في أي قطعة أرض ).