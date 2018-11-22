بالأرقام.. حصيلة مداهمة رجال الشرطة لـ35 بؤرة إجرامية خلال أسبوع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

شنت الأجهزة الأمنية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، 6 حملات مكبرة بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزي؛ لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء.

واستهدفت الحملات خلال الفترة من 13 - 19 نوفمبر الجاري عن 35 بؤرة إجرامية، أسفرت عن ضبط 909 قطع سلاح ناري، 24 تشكيلا عصابيًا ضموا 79 متهما ارتكبوا 141 حادث سرقة، وإعادة 15 سيارة مُبلغ بسرقتها.

كما تم ضبط 1312 قضية اتجار فى المواد المخدرة، ضُبط خلالها 1415 متهمًا، وتنفيذ 417 ألفا و915 حكما قضائيا، وتم كشف 15 قضية قتل، 16 سرقة بالإكراه، 7 هتك عرض، 7 حرائق عمد، 3 انتحال صفة، وضبط مرتكبيها بإجمالي 70 متهمًا.

فى مجال ضبط مرتكبى جرائم الخطف، تم الإبلاغ عن 4 وقائع بمديريات أمن (القاهرة، الجيزة، سوهاج، شمال سيناء)، وتم إعادة المجنى عليهم لذويهم سالمين، وضبط المتهمين فى تلك الوقائع.

وتمكنت الحملات من ضبط 294 ألفا و697 مخالفة مرورية، و6 آلاف و342 قضية تموينية، و64899 جنحة سرقة تيار كهربائي، 99 مخالفة شروط التعاقد، وتحصيل قيمة الغرامات المقررة في 62124 قضية سرقة تيار كهربائى ومخالفة شروط التعاقد، وتنفيذ 4296 حكم حبس جزئي، وتأمين تنفيذ إزالة 3642 حالة تعدي على الأراضي الزارعية وأملاك الدولة ومجرى نهر النيل ومنافع الري والصرف.

وتم كشف 115 حالة تهرب ضريبي شملت أنشطة تجارية ومهنية متنوعة، و66 حالة تهرب من الضرائب على القيمة المضافة، وضبط 361 قضية تهرب من الضرائب العقارية والملاهي بالإضافة إلى 36 قضية أموال عامة متنوعة، و2682 قضية في مجال عمل شرطة النقل والمواصلات و472 قضية متنوعة فى مجال المصنفات وحقوق الملكية الفكرية فضلا عن 3252 قضية تنقيبب عن الآثار والتعدي على أرض آثار وحيازة قطع أثرية.