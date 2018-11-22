جنوب كردفان تدعو الأمم المتحدة للضغط على المتمردين لإيصال المساعدات

أكدت ولاية جنوب كردفان على موقف الحكومة بالموافقة على إرسال الدعم الإنساني لمواقع المتمردين، في وقت طالبت فيه الأمم المتحدة بممارسة مزيد من الضغط عليهم للسماح بوصول الإغاثة والمساعدات إلى مناطقهم.

وأكد الفريق أحمد إبراهيم علي مفضل والي جنوب كردفان بحسب(smc) عقب الاجتماع الذي عقده مع منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية بالسودان بأمانة الحكومة بكادوقلي الخميس على أهمية التعاون بين حكومة الولاية ومنظمات الأمم المتحدة لتقديم المساعدات، داعياً لضرورة الاتفاق على التعاون ومزيد من الدعم والمساعدة للنازحين.

من جانبها كشفت قاي وبسون منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية بالسودان عن أهداف الزيارة التي تمحورت حول الإطلاع على الخدمات التي قدمتها المنظمات والوقوف على المشاريع في العمل الإنساني والتنموي، مؤكدة على ضرورة العمل مع حكومة الولاية لتعزيز دعم جهود العمل الإنساني والتنموي وربطه مع جهود السلام.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)