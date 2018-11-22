النائب العام :جهود لإنشاء محاكم للمستهلك

أعلن النائب العام عمر أحمد محمد، عن جهود لتعزيز أمر تأسيس محاكم المستهلك. وبشر محمد بالشروع في زيادة النيابات بولاية الخرطوم لتشمل المحليات السبع والانتشار في الولايات، بجانب ضرورة تعديل القوانين وتفعيل لجان المراقبة على السلع والخدمات.

وطالب النائب العام لدى ترؤسه الاجتماع الموسع للجهات ذات الصلة بعمل النيابة بتوفر المواصفات القياسية في المجالات كافة، وتوحيد مرجعيات الفحص والاختبار لجهة أن ذلك يخدم سرعة البت في قضايا المستهلك، وأهمية وضع آلية لتطبيق مواصفة الإعلان عن المنتج.

وثمن جهود الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس في تعزيز حماية المستهلك بالتعاون والدعم المستمرين لنيابة حماية المستهلك خلال الفترة السابقة.

ودعا لمضاعفة جهود التوعية لرفع مستوى وعي المستهلكين، وأشاد في هذا الصدد بجهود المواصفات والمقاييس في توعية المستهلكين عبر ملفاتها المعرفية واهتمامها بالمستهلك الصغير وذوي الإعاقة.

ومن جهته، كشف المدير العام للهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس د. عوض محمد أحمد سكراب، بحسب شبكة الشروق – عن أن الهيئة تعمل عبر 52 لجنة فنية لوضع المواصفات القياسية السودانية لضبط حركة السلع والمنتجات، وأصدرت خمسة آلاف مواصفة حتى الآن، وتطبق أحدث النظم العالمية في مجال المختبرات.

وجدد استعداد الهيئة لتقديم الدعم الفني للنيابة وتسليم نتائج العينات في أسرع وقت وفقاً لإجراءات الاختبار، مؤكداً استعداد الهيئة للتعاون في مجال مراجعة وتطبيق مواصفات البيئة والصرف الصحي.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)