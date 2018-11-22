بالفيديو: الملك سلمان يستجيب لدموع طفلة القريات

كتبت أسماء لمنور في الخميس 22 نوفنبر 2018 10:05 مساءً - استجاب العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز لدموع الطفلة التي بكت بعد أن علمت أنه لن يزور محافظة #القريات إحدى محافظات الجوف.

وفي لفتة أبوية، استقبل الملك سلمان، الطفلة، التي أقبلت نحوه وهي تركض فرحاً، واحتضنها العاهل السعودي بحنان بالغ، وقبلها وداعبها.

وكان مقطع بكاء الطفلة قد انتشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي وسط تعليقات مغردي “تويتر” حول شعبية الملك سلمان الجارفة لدى الكبار والصغار على حد سواء.