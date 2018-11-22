كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أبوالغيط: على إيران احترام مصالح الدول الأخرى لاستقرار المنطقة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وتابع أبو الغيط: "يتعين على تركيا أن تفهم أن محاولة الدفاع عن الأمن الإقليمي لا تعني السيطرة على شمال سوريا، أو شمال العراق".
وعن ليبيا، قال الأمين العام لجامعة الدول العربية: "طالما كانت هناك ميليشيات تمولها ميزانية الدولة من خلال عائدات الصادرات النفطية، لن يكون هناك سلام ولا حكومة في ليبيا".
ومن جهة أخرى، قال الرئيس العراقي برهم صالح في كلمته أمام المنتدى، إن "هزيمة داعش على الأراضي العراقية وتشكيل حكومة بغداد الجديدة، يمكنه أن يمثل نقطة تحول للعراق وللشرق الأوسط الموسع".
وأضاف "حان الوقت لتحقيق الاستقرار، لمصلحة العالم العربي".
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