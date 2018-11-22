كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أبوالغيط: على إيران احترام مصالح الدول الأخرى لاستقرار المنطقة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

طالب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، إيران باحترام مصالح الدول الأخرى لاستقرار المنطقة.

وفي كلمة في الدورة الرابعة لمنتدى المتوسط الذي بدأ في روما، اليوم الخميس، قال: "من الأمور الأساسية للاستقرار الإقليمي للعالم العربي، حل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني"، مبيناً أنه "دون ذلك ستستمر الاضطرابات لا محالة" وفق وكالة آكي للأنباء الإيطالية.

وتابع أبو الغيط: "يتعين على تركيا أن تفهم أن محاولة الدفاع عن الأمن الإقليمي لا تعني السيطرة على شمال سوريا، أو شمال العراق".

وعن ليبيا، قال الأمين العام لجامعة الدول العربية: "طالما كانت هناك ميليشيات تمولها ميزانية الدولة من خلال عائدات الصادرات النفطية، لن يكون هناك سلام ولا حكومة في ليبيا".

ومن جهة أخرى، قال الرئيس العراقي برهم صالح في كلمته أمام المنتدى، إن "هزيمة داعش على الأراضي العراقية وتشكيل حكومة بغداد الجديدة، يمكنه أن يمثل نقطة تحول للعراق وللشرق الأوسط الموسع".