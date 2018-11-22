كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اليمن: مقتل 48 حوثياً بينهم قيادييين في صعدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وأوضح العميد الحارثي أن قوات الجيش باغتت المجموعة، ما اسفر عن مصرع 28 من عناصرها، بمن فيهم القيادي أبو غلاب الوشلي"، وجرح أخرين، فيما لاذ البقية بالفرار.
إلى ذلك، قتل 20 من المليشيا، في غارة جوية لمقاتلات تحالف دعم الشرعية، استهدفت أحد كهوف المليشيا في الجبهة ذاتها.
وفي جبهة كتاف، ُقتل القيادي الميداني في المليشيا الانقلابية، ضيف محمد يحيى شريف، مع عدد من مرافقيه، بعد غارة جوية لمقاتلات التحالف في وادي آل بو جبارة، وفق الموقع اليمني.
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