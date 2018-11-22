كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اليمن: مقتل 48 حوثياً بينهم قيادييين في صعدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قتل 48 من عناصر مليشيا الحوثي الانقلابية، في مواجهات مع قوات الجيش الوطني اليمني، وغارات لتحالف دعم الشرعية، في مديرية باقم، شمالي محافظة صعدة.

وذكر قائد اللواء 102 قوات خاصة العميد ياسر الحارثي لموقع "سبتمبر نت" التابع للجيش الوطني، أن الجيش استدرج، اليوم الخميس، مجموعة من عناصر المليشيا، كانت تحاول التسلل إلى مواقعه في الخطوط الامامية للمديرية.

وأوضح العميد الحارثي أن قوات الجيش باغتت المجموعة، ما اسفر عن مصرع 28 من عناصرها، بمن فيهم القيادي أبو غلاب الوشلي"، وجرح أخرين، فيما لاذ البقية بالفرار.

إلى ذلك، قتل 20 من المليشيا، في غارة جوية لمقاتلات تحالف دعم الشرعية، استهدفت أحد كهوف المليشيا في الجبهة ذاتها.