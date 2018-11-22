كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مكتب التحقيقات الفدرالي يرصد 3 ملايين دولار مقابل لاريجاني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رصد مكتب التحقيقات الفيدرالي مكافأة بـ 3 ملايين دولار، مقابل معلومات تسمح باعتقال أو إدانة الإيراني حسين أحمد لاريجاني.

وقال مكتب التحقيقات الفدرالي وفق ما نقل موقع قناة "روسيا اليوم"، إن لاريجاني مطلوب لدوره في شراء تكنولوجيا شركة في ولاية مينيسوتا الأمريكية، بشكل غير قانوني، وأدمجت لاحقاً في أجهزة متفجرة استهدفت القوات الأمريكية وقوات التحالف في العراق بين 2008 و 2010.

وتعتقد السلطات الأمريكية أن المطلوب موجود في العاصمة الإيرانية طهران.

وصدر في 15 سبتمبر 2010، أمر فيدرالي من المحكمة الفدرالية للمنطقة في مقاطعة كولومبيا في العاصمة واشنطن، بالقبض على حسين أحمد لاريجاني بتهمة المؤامرة والاحتيال على الولايات المتحدة، والتهرب، والتصدير غير القانوني.