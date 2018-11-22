كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مكتب التحقيقات الفدرالي يرصد 3 ملايين دولار مقابل لاريجاني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وتعتقد السلطات الأمريكية أن المطلوب موجود في العاصمة الإيرانية طهران.
وصدر في 15 سبتمبر 2010، أمر فيدرالي من المحكمة الفدرالية للمنطقة في مقاطعة كولومبيا في العاصمة واشنطن، بالقبض على حسين أحمد لاريجاني بتهمة المؤامرة والاحتيال على الولايات المتحدة، والتهرب، والتصدير غير القانوني.
وأشارت لائحة الاتهام إلى أن لاريجاني وضع بين 2007و2008، مخططاً لشراء 6 وحدات إرسال بطريقة غير شرعية، بمساعدة شركة في إيران، و3 شركات و4 في سنغافورة اتهمتها اللائحة بالتآمر.
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