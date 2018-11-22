كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الجيش اليمني يعلن مقتل مسئول بوزارة داخلية الميليشيات الحوثية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أعلن الجيش الوطني اليمني اليوم الخميس، عن مقتل قيادي في ميليشيات الحوثي بغارة جوية لطيران تحالف
دعم الشرعية في وادي (آل بو جبارة) بمديرية كتاف شرق محافظة صعدة.
ونقلت قناة (العربية الحدث) الإخبارية عن مصدر عسكري، لم تسمه، القول إن القيادي هو ضيف
محمد شريف، وكان يشغل منصب المدير المالي للميليشيات، في وزارة الداخلية الخاضعة لسيطرة الميليشيات
في صنعاء.
وكان الجيش اليمني قد حرر - في وقت سابق - مواقع جديدة في مديرية رازح شمال محافظة صعدة.
شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش اليمني يعلن مقتل مسئول بوزارة داخلية الميليشيات الحوثية على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة الفجر وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي الفجر ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .