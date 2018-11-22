كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ترامب: مستعد للقاء الرئيس الصيني لإنهاء الحرب التجارية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
ومن المقرر أن يلتقي الرئيس الأمريكي نظيره الصيني على هامش قمة مجموعة العشرين في بوينس أيرس الأرجنتينية يومي 30 نوفمبر و1 ديسمبر المقبل.
ودخلت بكين وواشنطن حرباً تجارية تهدد الاقتصاد العالمي.
وفرضت الولايات المتحدة منذ يوليو 2018 رسوماً جمركية عقابية على سلع صينية بـ250 مليار دولار سنوياً.
وردت عليها الصين برسوم على سلع أمريكية بـ 110 مليارات دولار.
وهددت واشنطن بتشديد العقوبات مرة جديدة اذا لم فشلت التسوية بحلول يناير 2019 المقبل.
وقال ترامب: "تريد الصين حقا التوصل الى اتفاق، إذا كان ممكناً التوصل الى اتفاق، سنفعل ذلك".
وأكد ترامب مجدداً "علاقته الممتازة" بشي جين بينغ، وقال: "أحبه كثيراً وأعتقد أنه يحبني أيضاً، على الأرجح أقل الآن مما كان قبل إجراءاتنا" العقابية.
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