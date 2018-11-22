كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الحوثيون يحلمون بالسطو على إيرادات نفط الجنوب المحرر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وقال الحوثي: "أدعو الشركات العاملة في المجالات النفطية لفتح مكاتبها في العاصمة صنعاء، فبعد ما يقارب 4 سنوات ثبت أنه لا داعي لإغلاقها، ونحن حاضرون للتعاون معهم أمام أي عوائق لتذليلها بما يخدم الشعب اليمني ويحافظ على استمراريتها وفق القوانين النافذة في الجمهورية اليمنية".

ورأت مصادر اقتصادية في تصريحات الحوثي، توسلاً للشركات للعودة إلى صنعاء، بعد أن فقد الحوثيون مصادرهم المالية وباتوا في الطريق لخسارة ميناء الحديدة الذي استغلوه لتهريب الأسلحة وبيع المواد الإغاثية للشعب اليمني.

وقال مصدر في شركة النفط اليمنية لـ24: "يعتقد الحوثي أن عودة الشركات النفطية للعمل من صنعاء، تحت سلطته وهيمنته، وأنه سيحصل على عوائد مادية من نفط الجنوب المحرر".