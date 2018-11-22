كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الحوثيون يحلمون بالسطو على إيرادات نفط الجنوب المحرر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
ورأت مصادر اقتصادية في تصريحات الحوثي، توسلاً للشركات للعودة إلى صنعاء، بعد أن فقد الحوثيون مصادرهم المالية وباتوا في الطريق لخسارة ميناء الحديدة الذي استغلوه لتهريب الأسلحة وبيع المواد الإغاثية للشعب اليمني.
وقال مصدر في شركة النفط اليمنية لـ24: "يعتقد الحوثي أن عودة الشركات النفطية للعمل من صنعاء، تحت سلطته وهيمنته، وأنه سيحصل على عوائد مادية من نفط الجنوب المحرر".
وأكد المصدر أن الموارد النفطية كلها في الجنوب، ويستحيل على الحوثي الحصول على مكاسب مالية إلا عبر مقرات الشركات النفطية العاملة، والتي يطالب الحوثي بعودتها إلى صنعاء المحتلة.
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