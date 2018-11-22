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كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الجزائر: تدمير 10 مخابئ للإرهابيين في شرق البلاد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
الخميس 22/نوفمبر/2018 - 08:49 موكالات
أفادت وزارة الدفاع الوطني في الجزائر، اليوم الخميس، بأن مفارز للجيش دمرت 10 مخابئ للإرهابيين في عمليات بحث وتمشيط بولايات باتنة وسكيكدة وميلة،شرقي الجزائر.
وأعلنت الوزارة في موقعها الرسمي اليوم الخميس، تدمير قنبلتين تقليديتي الصنع، وضبط نظارة ميدان، ومواد غذائية، وألبسة، وأغراض أخرى.
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