الجزائر: تدمير 10 مخابئ للإرهابيين في شرق البلاد

أفادت وزارة الدفاع الوطني في الجزائر، اليوم الخميس، بأن مفارز للجيش دمرت 10 مخابئ للإرهابيين في عمليات بحث وتمشيط بولايات باتنة وسكيكدة وميلة،شرقي الجزائر.

وأعلنت الوزارة في موقعها الرسمي اليوم الخميس، تدمير قنبلتين تقليديتي الصنع، وضبط نظارة ميدان، ومواد غذائية، وألبسة، وأغراض أخرى.