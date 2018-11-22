شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. السفير محمد العرابى يلتقى مجموعة الصداقة البرلمانية مع مصر فى صربيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ​​التقى عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب السفير محمد العرابى مع عدد من أعضاء مجموعة الصداقة البرلمانية مع مصر بالجمعية الوطنية بصربيا، بدار سكن سفارة مصر فى بلجراد.

سفير مصر لدى صربيا والنائب محمد العرابي والوفد الصربى بدار سكن سفارة مصر فى بلجراد

وصرح "عمرو الجويلى" سفير مصر لدى صربيا أن الجانب الصربى حرص على الإشادة بالتعاون البرلمانى الثنائى المتنامى الذى دشنته الزيارة الناجحة التى قام بها السيد الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب إلى بلجراد فى يوليو الماضى، الأولى فى تاريخ العلاقات بين البلدين.

وأبرز السفير محمد العرابى دور الدبلوماسية البرلمانية فى تعزيز العلاقات بين مصر وصربيا، باعتبارها مكوناً رئيسياً فى التفاعل على مستوى ممثلى الشعبين يعضد الآليات الحكومية الرسمية.

وعرض البرلمانيون الصرب المشاركون فى اللقاء للأنشطة والاجتماعات الدولية التى تستضيفها الجمعية الوطنية لصربيا، على رأسها اجتماعات الجمعية البرلمانية المتوسطية فى فبراير ثم اجتماعات الاتحاد البرلمانى الدولى فى أكتوبر 2019 فى بلجراد، معربين عن أملهم فى مشاركة مصرية رفيعة المستوى فى تلك المنتديات متعددة الأطراف، بما يعكس أيضاً تميز العلاقات بين البلدين.