شكرا لقرائتكم خبر عن طارق التهامى يطالب أبو شقة بفتح ملف أموال "الوفد" فى عهد السيد البدوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال طارق التهامى، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، إن كل من قام بفصلهم المستشار بهاء أبو شقة هم مجموعة "ليسوا وفديين"، ولكنهم مجموعة دخلاء، مضيفا: "واحنا الوفديين الأصل، ونطالب المستشار بهاء أبو شقة بفتح كل الأمور المتعلقة بالأموال فى عهد الدكتور السيد البدوى رئيس حزب الوفد السابق".

ورأى طارق التهامى، خلال كلمته فى مؤتمر حزب الوفد، أن من تم فصلهم يريدون هذا المخطط لنشر الفوضى والانقسام داخل حزب الوفد.